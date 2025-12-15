「忘年会の幹事」の負担が話題に2025年12月9日、タクシー配車アプリの屋外広告のコピーが話題となった。「忘年会、幹事だけポイント貯まるのずるくない!?」というコピーを打ち出した屋外広告が、「幹事の役割を軽視している」と大炎上し、広告掲出を取り下げたのだ。確かに、幹事の負荷は重い。日程と予算を決め会場を予約し、店側とギリギリまで人数や飲食物の調整をする。そんな幹事に「ずるくない？」は配慮に欠けていると思わ