14日夜、山形県米沢市の住宅密集地で火事があり、住宅3棟が全焼しました。けが人はいませんでした。14日午後8時前、米沢市信夫町の住宅から火が出ているのを近くの住民が発見し、119番通報しました。駆け付けた消防が消火活動を行いましたが、火は風にあおられて近隣の住宅にも燃え移り、およそ6時間後にようやく消し止められました。この火事で住宅3棟が全焼したほか、その周辺の住宅3棟の壁が焼けたということです。けが人はいま