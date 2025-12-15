俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（日曜午後9時）が14日に最終回を迎えた。クライマックスとなる有馬記念のシーンで、現役騎手や名調教師が本人役として次々に登場し、放送直後からネット上では「豪華ゲストが多すぎる」「本気度がすごい」と驚きの声が広がった。【写真】ネット歓喜…豪華ゲストが続々と登場！同作は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちと競走馬の20年にわたる