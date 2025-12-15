□にはある漢字を入れると4つの言葉が完成する穴埋めクイズ。意外と漢字に自信がある方も、戸惑ってしまうことも。あなたはサッと答えにたどり着けますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「刺」♡「刺客」「刺青」「名刺」「風刺」でした！※答えは複数ある場合があります。「刺客」は、暗殺者や党の対立候補を指す言葉です。日常的にはあ