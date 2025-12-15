指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、15日発売の『週刊プレイボーイ』52号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに初登場する。【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装の＝LOVE2026年2月18日に≒JOY 4thシングルが発売予定。3月13日には東京・日本武道館で≒JOY4周年コンサート『≒JOY 4th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT』を開催予定と勢いに乗っている