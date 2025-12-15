十分な退職金と年金があれば、老後は安泰――そのように信じている人は多いかもしれません。 しかし、長生きのリスクや物価高騰は、安定と思われた生活を崩壊させます。ある父娘のケースをみていきましょう。「たまには贅沢しよう」元教師の父の買い物カゴに入っていたのは……「父は規律や品格を何よりも重んじる人でした。現役時代はジャージで外を歩くことさえ嫌がるような性格だったんです。だからこそ、スーパーで見たあの姿