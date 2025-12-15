ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤Ç¡¢¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤ó¡×¤ÎÌ¾¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¾­´ý´ý»Î¤ÇÅê»ñ²È¤Î¶ÍÃ«¹­¿Í¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡£11·î¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1990Ç¯½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¡Ö¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿È¤òÂç¸ø³«¡ª³ô¼çÍ¥ÂÔ·ô¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡Ä½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿³ô¤¬¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¶ÍÃ«¤µ¤ó¤¬³ô¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï41Ç¯Á°