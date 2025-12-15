「給料は上がらない」「物価高騰で生活費が苦しい」。未来予測に希望が持てない今の日本では、どんな行動がお金を生み出すのか。「日本人の使えるお金が、ゼロになったわけではない」と堀江貴文氏は説く。なくしたらどうしよう、と心配ばかりするよりも著書『あり金は全部使え』（マガジンハウス新書）より一部抜粋・再構成してお届けする。 日本は凋落しているか？ 仕事の忙しい現役世代にとって、日本経済の凋落は、見過ごすこ