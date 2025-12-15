＜アルフレッド・ダンヒル選手権最終日◇14日◇ロイヤル・ヨハネスブルグC（南アフリカ）◇7656ヤード・パー72＞悪天候で54ホール短縮競技となったDPワールド（欧州）ツアーの南アフリカ大会。その最終ラウンドが終了した。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコトータル16アンダー・首位に並んだ24歳のヤイデン・トレイ・シェパー、昨年覇者のショーン・ノリス（ともに南アフリカ）がプレーオフを行い、1ホール目で