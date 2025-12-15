＜PGAツアーQスクール（最終予選）最終日◇14日◇ダイズ・バレーC（フロリダ州）◇6850ヤード・パー70＞来季の米国男子ツアー出場権をかけた最終予選会。そのファイナルラウンドが終了した。日本勢は3人が出場したが、いずれも出場権獲得はならなかった。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ今年の日本男子ツアー賞金王・金子駆大は3バーディ・4ボギーの「71」と1ストローク落とし、トータル8アンダー・13位タイ