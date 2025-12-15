アメリカ東部の名門私立大学ブラウン大学で発生した銃撃事件で、警察は逃走していた20代の容疑者を拘束したと発表しました。アメリカ東部・ロードアイランド州プロビデンスにあるブラウン大学で13日に起きた銃撃事件では、学生2人が死亡、9人が負傷しました。警察によりますと、銃撃は大学構内にある工学・物理学系の建物の1階の教室で発生し、授業中に男が侵入して発砲したとみられています。容疑者の男は犯行後、現場から逃走し