トランプ米大統領1年後に金利は1%以下になることを望む トランプ米大統領は1年後に金利は1%以下になることを望むと語った。 トランプ氏は、いいニュースがあると昔は市場は上昇したが今は下落する。本当にいいニュースがあると市場は暴落すると指摘。 経済活動や雇用が予想以上に好調な場合、FRBがより強硬な姿勢にでるのではないかと市場が心配する。インフレを抑制するために金利を天井知らずまで上げるよ