３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが１１日付で自身のＳＮＳを更新。童心に返った姿を披露した。自身の出演する番組に触れ、写真を複数枚投稿。ピンクのコートにグレーのセーター、ショート丈のタイトスカート、ストッキングを合わせたスタイルで、うさぎの遊具にまたがり、ポーズを取る様子を披露した。この投稿にファンからは「何をやっても可愛すぎるのはルール違反♥」「スト足サイコ