タレントの森香澄が１３日付で自身のＳＮＳを更新。１２日におこなわれた、映画「ロマンティック・キラー」初日舞台あいさつのオフショットを公開した。「ロマンティックに溢れた、元気をもらえる作品です。是非、映画館でご覧ください」と投稿。共演の高橋ひかる、上白石萌歌とおそろいのＴシャツを着用し、仲良くポーズを取る様子や、緑のタイトドレス姿などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「最高クラスのかわい