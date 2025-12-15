テレビアニメ『薬屋のひとりごと』第2期Blu-ray発売記念イベントが14日、都内で行われ、猫猫役の悠木碧、壬氏役の大塚剛央が登壇。第1期＆第2期のベストシーンを振り返り、悠木が猫猫と壬氏の関係性について語った。【動画】『薬屋のひとりごと』第2期の盛り上がりに感謝する悠木碧と大塚剛央悠木は、第48話の猫猫に「傷一つで価値がなくなるような男か？」と聞く壬氏をセレクトし、「ここに詰まっている、2人の関係がってすご