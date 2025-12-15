お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が１３日付で自身のＳＮＳを更新。息子との笑撃エピソードを披露した。「先日単独ライブを長男が観に来た初めてライブとかは観たんじゃないかなぁ」と投稿。つづけて「感想を聞いたら『濱家さんが面白かった』と言ってました」とつづり、相方・濱家と息子を囲み、３人でピースをする写真を公開した。この投稿にファンからは「良い写真すぎます！！！」「あったかい。。。」「濱家さんの