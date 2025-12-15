売り切れが続出する大ヒット商品も誕生している「ペットロボット」。購入者が増えているワケとは？【写真を見る】高額でもナゼ人気？「ペットロボット」…生き物のような“もふもふ”にメロメロ【THE TIME,】 “もはや家族”のペットロボット「こっちが『すぴかちゃん』で、こっちが『すてらちゃん』。“家族のように過ごしている”ので会社や遊び場に持って行ったり」こう話すのはペットロボットと暮らして6年になるという50