セリエA 25/26の第15節 ボローニャとユベントスの試合が、12月15日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはタイス・ダリンガ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、ルイス・ファーガソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）らが先