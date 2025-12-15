100歳を超えてもなお大病にかからず、自立した生活を送る人がいる。彼らは特別な健康法を実践しているわけでも、節制した生活をしているわけでもない。それでも健康寿命を長く保てるのはなぜか？最新の研究で明らかになった、その逆転の発想とは？※本稿は、医師のピーター・アッティア著、ジャーナリストのビル・ギフォード著、小坂恵理訳『OUTLIVE（アウトリブ）人はどこまで生きられるのか：健康長寿の限界を超える科学的戦略』