12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC」が、セレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。OSAKA PINK（柿谷の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれ、大阪ダービーとして対戦。前者が４−３で白熱の一戦を制した。劇的な決勝点を含む２ゴールを挙げ、プレー面においても主役となった柿谷氏と共に、絶大なインパクトを放った