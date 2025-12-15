小川航基、佐野航大、塩貝健人が所属するNECは現地12月13日に開催されたエールディビジの第16節で、テルスターとアウェーで対戦。２−２のドローに終わった。この試合で、60分から小川に代わって投入された塩貝が貴重な同点ゴールを挙げる。77分、佐野がペナルティエリア内左から送り込んだグラウンダーのパスに滑り込みながらニアサイドで合わせて、ゴールにねじ込んでみせた。20歳のストライカーはこれが出場11試合目で今