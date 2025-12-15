趣味はいくつかありますが、若い時からクルマが大好きです。一番の思い出の車は、17歳の時に交際していた隆洋くんが乗っていた濃紺のセリカ1600GT。いわゆるシャコタンにして秋田をバリバリ走っていました。私は助手席に乗っていただけでしたが、カーステレオで矢沢永吉さんの音楽を大音量で流して、いろんな所にドライブしました。まさに青春時代の車です。18歳で運転免許を取って最初に乗ったのは、父のクラウンでした。若葉