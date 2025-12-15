G1・香港スプリント海外競馬の香港国際競走が14日、シャティンで行われ、G1・香港スプリントはカーインライジング（セン5、ヘイズ）が制し、16連勝を飾った。世界最強スプリンターが貫禄を見せつける一方、トラブルに見舞われた人馬がいた。カーインライジングが圧倒的な強さを見せた。スムーズに先手を奪うと直線は余裕の手応えでライバルを突き放していく。最後は流すようにゴールし、怒涛の16連勝を飾った。一方でカーデ