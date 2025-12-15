ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの元代表取締役ＣＥＯである福田淳氏が、１６年ぶりに復活するウェブメディア「内外タイムス」（１５日午後１時から）の客員編集長に就任したことがわかった。福田氏は、ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス代表取締役社長を務めた後、「スピーディ」社の代表取締役社長として俳優のんとエージェント契約を締結するなどエンタメ界でらつ腕を発揮。２０２３年には旧ジャニー