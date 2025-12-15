筆者の友人・麻里さん(39歳・仮名)は、5年間不妊治療を続けています。義実家での食事会で義姉から放たれた一言に言葉を失いましたが、夫のまさかの反応が家族を変えました。 義姉の一言 義実家での食事会でのこと。和やかな雰囲気の中、義姉が突然こう言いました。 「不妊治療にお金かけすぎじゃない？」 麻里さんは息を呑みます。 「そんなお金かけないで、嫁を取り替えたらいいじゃない」 強烈な一言でした。 この5年間