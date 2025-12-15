【セブン-イレブン】では、子どもから大人まで人気の「ちいかわ」とのコラボフードが登場！ 昨年も大好評だったコラボ企画が、2025年もパワーアップしてお目見えです。今回は、寒い季節にぴったりなほっこりメニューを紹介します。 はちわれが蓋にちょこん「ちいかわのハフハフすき焼き丼」 まず目を引くのが、パッケージに描かれたはちわれのイラスト。寒い日にぴったりな、帽子やマフラー