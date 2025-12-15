風間俊介 主演の横浜流星をはじめ、染谷将太、橋本愛、中村蒼、風間俊介、高橋克実が14日、都内で開催された大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜に登壇。約2万8600人の応募から選ばれた、倍率約34倍というプラチナチケットを手にした約900人のファンと共に、1年間の集大成となる感動のフィナーレを分かち合った。【写真】イベントのト