日本ミシュランタイヤ株式会社は、株式会社カービューが運営するクルマSNS「みんカラ」の「PARTS OF THE YEAR（POTY）2025 年間大賞」タイヤ・ホイール部門の1部門にて殿堂入りと、年間大賞1位を獲得したと発表した。 今回の受賞は、「MICHELIN CROSSCLIMATE」シリーズがオールシーズンタイヤ部門で殿堂入り、「MICHELIN PILOT SPORT 5」がスポーツタイヤ部門で年間大賞1位を獲得した