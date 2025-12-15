【マネーの教科書】#99世界がインドへの投資を拡大へ…トランプ関税公表後も株価は堅調、企業活動も積極化インド株が復活している。インド株式の代表的な指数の「Nifty50」は2024年9月の高値から25年4月まで下落が続いていた。その後は急速に戻し、直近では24年9月の水準に回復。そして、来年はさらなる上昇が期待されるという。ロイターによると、野村は26年末までにNifty50は2万9300まで上昇し、現在の水準から約12％の上昇