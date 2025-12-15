【経済ニュースの核心】ウエルシアとツルハが経営統合…親会社イオンの狙いは“グローバルドラッグチェーン”の実現か？シンガポール拠点の投資ファンド、3Dインベストメント・パートナーズは12月3日、医療品卸売業大手の東邦ホールディングス（HD）の社外取締役に対し、不祥事に関する第三者委員会の設置などを求める公開書簡を発出した。東邦HDの株式を大量保有する3Dが問題視しているのは、独立行政法人地域医療機能推進機