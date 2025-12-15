2026年1月5日スタートする松下奈緒主演ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、ポスタービジュアルの完全版が公開となり、物語の重要人物である“夫”を安田顕が演じることが明かされた。併せて、PR映像の第一弾も公開された。【写真】インパクト大！『夫に間違いありません』ポスタービジュアル本作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところか