楽天のドラフト２位、早大の伊藤樹投手（２２）が１４日、東京・東伏見の安部球場でイベント「あそびパークＷＡＳＥＤＡ」に参加。小学生１１０人とふれ合った。東京六大学野球リーグ通算２２勝（５敗）をマークしたエースは来季の目標を漢字一文字で「学」とし、貪欲に吸収する構えを示した。早大野球部員と一緒に遊ぶ小学生の楽しい声が、西東京の空に響いた。「子供たちの外あそびの減少」という社会課題にアクションする早