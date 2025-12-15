◆香港マイル・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝１６００メートル）【シャティン（香港）１４日＝ペン・浅子祐貴、カメラ・高橋由二】ＪＲＡ海外馬券発売対象の香港国際競走がシャティン競馬場で行われた。日本調教馬は４競走に計７頭が出走したが、香港カップのベラジオオペラ、香港マイルのソウルラッシュの２着が最高。同国際競走での勝利は２２年の香港ヴァーズ（ウインマリリン）が最後で、３年連続勝利なしと