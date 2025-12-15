巨人の田中将大投手（３７）が１５日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜・後７時）に出演する。巨人移籍後、初のバラエティー番組出演となる。同番組初出演の田中はタカアンドトシ、サンドウィッチマンと、千葉・房総半島をめぐる秘境グルメ探しの旅に参加。田中が今季達成した日米通算２００勝、タカトシとサンド４人の合計年齢２００歳を記念した「Ｗ２００達成記念スペシャル」として、番組オリジナルの