◆Ｊ３・ＪＦＬ入れ替え戦第２戦沼津１−１滋賀（１４日、愛鷹）Ｊ３最下位のアスルクラロ沼津が、ＪＦＬ２位のレイラック滋賀と１―１で引き分け、来季のＪＦＬ降格が決まった。７日の第１戦は２―３で敗れており、残留のためには勝利が必要だったが２戦合計１敗１分けで、力尽きた。沼津は２０１７年のＪ３参入以来、初の降格。ＪリーグからＪＦＬへ降格となったのは町田、岩手、ＹＳ横浜に続く４クラブ目となった。無情の