気象台は、午前6時52分に、波浪警報を新潟市、新発田市、胎内市、聖籠町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・新潟市、新発田市、胎内市、聖籠町に発表 15日06:52時点下越、佐渡では、15日昼過ぎまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□波浪警報【発表】15日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高6m■新発田市□波浪警報【発表】15日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高6m■村上