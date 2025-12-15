国会の会期末が17日に迫る中、自民党の鈴木幹事長は衆議院の議員定数の削減法案について、「成立に向けたスケジュールが見えれば、会期の延長も選択肢の一つだ」と述べました。自民党・鈴木俊一幹事長：成立に向けてのスケジュールが見えたならば、成立までの間、会期を延長することも選択肢の一つ。岩手・盛岡市の会合で鈴木氏は、法案の審議入りを拒む野党側をけん制するとともに、「日本維新の会との政策合意を一つ一つ実現でき