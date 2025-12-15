親の介護にいくら必要なのかは、子どもにとって重大な問題。「足りないお金は自分が払うしかないのか」と不安になる人も多いだろう。しかし、事前の準備をしっかり行い、安価な老人ホームを調べておけば、介護費用をぐっと安くできるという。いざというとき困らない、日々の備えとは？※本稿は、主婦の友社編『親が75歳を過ぎたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。親の介護の一歩目は