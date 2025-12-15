【ポンテベドラビーチ（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフの来季ツアー出場権を懸けた最終予選会は14日、フロリダ州ポンテベドラビーチにあるTPCソーグラスのダイズバレーコースなど2コース（ともにパー70）で最終ラウンドが行われ、金子駆大、石川遼、杉浦悠太の日本勢は5位までに与えられる出場権獲得はならなかった。6位から出た今季日本ツアー賞金王の金子は71とスコアを落とし、通算8アンダーで13位、68で回った杉浦は6ア