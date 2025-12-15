クリスマスまであと10日。クリスマスムードが日に日に高まる中、アメリカのクリスマスの風物詩をワシントン支局・増田理紗記者に紹介してもらいます。首都ワシントンから車で1時間半ほどの場所から、アメリカのクリスマスの楽しみ方をお伝えします。ここは、クリスマスツリーになるもみの木を専門に育てている「クリスマスツリー・ファーム」。見渡す限り木が生えているんですが、その数、およそ2万5000本となっています。アメリカ