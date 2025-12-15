「近づきたくても近づけないお友だち」【動画】真剣勝負！ わんこが“相棒”と全力追走そんなコメントとともに投稿された動画が、SNSで大きな注目を集めています。映っているのは、自然豊かな一本道を走ってくるボーダー・コリーのディークスくん（3歳・男の子）。右斜め前をじっと見つめながら、楽しそうに駆けてきます。その視線の先にあるのは……そう、自分の影！何度も方向を変えながら影を捕まえようと夢中になっているディ