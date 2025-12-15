きょう15日（月）は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を進む予想で、北日本と北陸で大荒れとなりそうです。北海道は猛吹雪や大雪に、東北と北陸も広い範囲で暴風に警戒が必要です。関東〜九州の太平洋側は晴れる所が多いですが、全国的に北風が冷たいでしょう。そして、今週最も寒くなるのはきょう15日（月）で、週後半は寒さが緩む見込みです。週末は季節が1か月戻ったような体感となるでしょう。■雨と雪、風の予想きょう1