俳優の黒川想矢さん（16）が14日、自身初となるカレンダーの発売を記念したお渡し会イベントに登場。出演した映画『国宝』について、オーディションと撮影期間を振り返りました。話題の映画『国宝』で、吉沢亮さん（31）が演じる歌舞伎の道に進む主人公・喜久雄の幼少期を演じている黒川さん。これにちなみ、イベントでは報道陣から“カレンダーに歌舞伎の写真はあるか”と聞かれると「歌舞伎のシーンは入っていないんですけども、