広島・新井貴浩監督（４８）が１４日、若手に“誠也流”のマインドを持つよう求めた。この日はＪＲ広島駅で行われた「乳酸菌生成エキス『ラクティス』ｐｒｅｓｅｎｔｓウェルネス＆ハッピートークショーｐｏｗｅｒｅｄｂｙ広島ＦＭ」のイベントに参加。カブス・鈴木誠也外野手（３１）のエピソードを披露し、負けん気を持ち続けて己を高めていく必要性を強調した。海を渡った先輩の姿が最高のお手本になる。見習ってほしい