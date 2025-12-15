静岡・伊東市の田久保眞紀前市長の失職に伴い行われた伊東市長選挙は、新人の元市議が当選しました。田久保前市長の学歴詐称問題を発端として行われた伊東市の市長選挙は、14日投開票が行われ開票の結果、元市議で新人の杉本憲也氏が初当選しました。今回の市長選は過去最多となる9人が立候補し、田久保前市長も立候補して選挙戦を戦いましたが、杉本氏に3倍以上の票差をつけられて落選しました。田久保前市長は報道陣の前には姿を