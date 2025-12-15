◇THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―（12月14日、都内）シカゴ･カブスの今永昇太投手がトークイベントに出演し、アメリカと日本の考え方の違いについて言及しました。「謙遜というか、『自分なんて』とか、自分を下げることで相手を上げるのは、アメリカ人の選手に全く理解されない。日本的な謙遜をしても伝わらなかった」そのきっかけの一例