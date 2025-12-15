及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の最終回が14日に放送。温かいラストに反響が集まっている。【写真】ドラマ『ぼくたちん家』最終回場面カット玄一（及川）と索（手越祐也）は、二人で婚姻届を区役所に提出しに行くことを決意。二人揃って提出しに行くと、区役所の担当者は「お二人は男性同士ですか？」と確認した後、「上の者に確認して参ります」とその場を去った。