横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）最終回「蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」が14日に放送され、大団円のラストを迎えると、ネット上には「粋だねぇ！」「泣き笑いだ！べらぼうめ！」「シャレが効いててお見事！」といった称賛が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】蔦重（横浜流星）の“最期”に立ち会う仲間たち店