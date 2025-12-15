「渋野日向子×JAL Special Golf Day 2025 December」に出演女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が14日、都内のPGMゴルフアカデミー銀座で交流イベント「渋野日向子×JAL Special Golf Day 2025 December」に出演。ジュニア向けのスナッグゴルフ教室、シミュレーターを使ったゴルフ対決などを楽しんだ。ジュニアとの交流では、思わず驚く再会もあった。「ええー！」。渋野がビックリしたのは、参加者の可愛らしいTシャツを見た