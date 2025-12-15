◆バスケットボールＢ１リーグ第１４節レバンガ北海道８８―８７富山（１４日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区の富山と対戦し、８８―８７で勝利。第７節大阪戦から続く連勝を「１２」に伸ばしてクラブ記録を更新し、２位に浮上した。第４クオーター（Ｑ）最終盤にＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス（２７）が逆転弾。今季の成績を１９勝４敗とし、チーム史上最速の２０勝到達に王手をかけた。次節（２０、２